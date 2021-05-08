Microsoft не станет выпускать Windows 10X в этом году

Более того, в том виде, в котором операционная система находится сейчас — она и вовсе не выйдет. Информацией об этом поделился информатор Брэд Самс. Сообщается, что вместо релиза новейшей операционной системы специалисты американской компании решили сфокусироваться на совершенствовании Windows 10.

Напомним, что ключевой целью реализации Windows 10X стояла разработка облегченной и оптимизированной модификации Windows 10. Предназначалась она для планшетных компьютеров с одним или двумя дисплеями. Инсайдер отметил, что пользователи нуждаются не столько в новой системе, сколько в конкретных функциях, которые могли бы быть интегрированы в Windows 10. Например возможность открыть приложение в безопасной виртуальной среде.