Наука и технологии
07:40, 09 марта 2023
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Microsoft объединила квантовые и традиционные компьютерные вычисления

И всё благодаря своим облачным технологиям

Компания Microsoft, в рамках мартовском заседании Американского физического общества, представила функцию Integrated Hybrid для Azure Quantum.

Microsoft объединила квантовые и традиционные компьютерные вычисления

Фото: CNET

С её помощью разработчики смогут «смешивать» классический и квантовый код для создания новых протоколов коррекции ошибок. В Microsoft заявили, что облачные платформы — единственное место, где достаточно классических вычислительных мощностей для эффективного управления квантовой машиной.

Представители Microsoft отметили, что с помощью Integrated Hybrid, разработчики и исследователи смогут запустить алгоритм оценки фазы — ключевой алгоритм в наборе инструментов квантовых вычислений.

Microsoft объединила квантовые и традиционные компьютерные вычисления

TechCrunch

Исследователи будут использовать аппаратное обеспечение Quantinuum, доступное в Azure, чтобы протестировать его и заставить классический компьютер реагировать на данные, поступающие от квантовой машины.

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