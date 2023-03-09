Microsoft объединила квантовые и традиционные компьютерные вычисления

С её помощью разработчики смогут «смешивать» классический и квантовый код для создания новых протоколов коррекции ошибок. В Microsoft заявили, что облачные платформы — единственное место, где достаточно классических вычислительных мощностей для эффективного управления квантовой машиной.

Представители Microsoft отметили, что с помощью Integrated Hybrid, разработчики и исследователи смогут запустить алгоритм оценки фазы — ключевой алгоритм в наборе инструментов квантовых вычислений.