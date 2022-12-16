Microsoft объединилась с Linux для «убийства» Google Карт

Самое интересное, что в рамках инициативы партнёрами стали и два, казалось бы, непримиримых соперника — Microsoft и Linux. Всё дело в том, что Overture Maps Foundation — это проект с открытым исходным кодом, созданный Linux Foundation.

Цель объединения — создание актуальных глобальных карт путём сбора данных из различных источников. Проект призван предоставить разработчикам доступную альтернативу коммерческим источникам данных и уравнять условия для тех, кто хочет создать геолокационные сервисы или карты.

По словам генерального директора AWS Майкла Копенека, картографические данные могут быть «дорогостоящими и сложными». Проект также может быть полезен для амбиций Amazon в области «метавселенной», с применением в виртуальной и дополненной реальностях.