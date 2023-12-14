Microsoft обгонит Apple и станет самой крупной компанией на планете уже в 2024 году

В отличие от Apple, ставшей гигантом под руководством Тима Кука, Microsoft под руководством Сатьи Наделлы прошла путь от компании, ориентированной на прибыль, к фокусу на инновациях и искусственном интеллекте.

За успехом Apple всегда стояло видение Стива Джобса, который создавал продукты, меняющие мир. Однако после его ухода компания стала ориентироваться на максимизацию прибыли, не представив ничего революционного под руководством Кука.

Microsoft же, начиная с основателя Билла Гейтса, всегда была нацелена на прибыль, но под руководством Наделлы компания активно инвестировала в искусственный интеллект и облачные технологии.

С учетом планов Microsoft наращивать присутствие в области искусственного интеллекта и значительную долю на рынке облачных сервисов, есть вероятность, что в 2024 году Microsoft опережает Apple по капитализации.

Apple, сфокусированная на эффективности, не сможет догнать Microsoft, если не представит революционный продукт. В мире технологий важнее видение, чем эффективность.