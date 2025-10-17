Microsoft обновила Copilot, превратив Windows 11 в полноценную ИИ-платформу

Теперь каждый компьютер с Windows можно считать ИИ-ПК, где Copilot становится центральным элементом системы. Главная идея обновления — сделать искусственный интеллект естественной частью взаимодействия с компьютером.

Например, после апдейта Copilot можно активировать голосом, сказав «Hey Copilot», и общаться с ним с помощью текста или речи.

Функция Copilot Vision позволяет ИИ анализировать содержимое экрана, подсказывать, как пользоваться приложениями, улучшать изображения или помогать с документами — фактически превращая ассистента в «вторую пару глаз».

Copilot также научился выполнять действия на устройстве — искать файлы, редактировать документы, сортировать фотографии и даже создавать сайты с помощью встроенного агента Manus.

В Windows 11 появились и Copilot Connectors, которые объединяют OneDrive, Outlook и Google-сервисы, чтобы ассистент мог искать нужные письма, документы и контакты.

Для геймеров добавлен Gaming Copilot, интегрированный в портативные консоли ROG Xbox Ally, где ИИ подсказывает стратегии и помогает во время игры.

Microsoft подчёркивает, что все функции Copilot работают только с разрешения пользователя и полностью соответствуют стандартам безопасности Windows. Новые возможности уже доступны участникам программы Windows Insider, а общий релиз запланирован на ближайшие месяцы.