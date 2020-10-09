Microsoft обойдет ограничения Apple и выпустит игровой сервис xCloud на iOS

На прошедшей встрече с сотрудниками подразделения Xbox, глава игрового направления Microsoft Фил Спенсер заявил, что компания использует веб-приложения для обхода ограничений Apple, сообщает Business Insider. Он также обозначил и примерные сроки запуска xCloud на устройствах под управлением iOS — произойдет это в 2021 году.

Стоит отметить, что слова руководителя Xbox вызвали вопросы у знатоков рынка, так как ранее глава разработки и технологий схожего сервиса от Amazon — Luna — также заявлял об использовании веб-приложений для работы их продукта на iOS. Правда, тогда речь шла о совместной работе над данным вопросом с самой Apple, о чем Фил Спенсер не сказал ни слова.