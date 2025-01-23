Microsoft обучит 1 миллион южноафриканцев навыкам ИИ

Инициатива нацелена на обучение людей всех возрастов и профессиональных сфер, включая компании, государственные учреждения и молодежь. По словам Барнард, ключевая цель проекта — дать молодым специалистам доступ к сертификации, признанной на мировом уровне, чтобы они могли конкурировать на глобальной арене.

Это не первый масштабный образовательный проект Microsoft в Африке. За последние пять лет компания обучила четыре миллиона африканцев, а в течение следующих пяти лет планирует довести эту цифру до 30 миллионов.