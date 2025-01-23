Microsoft обучит 1 миллион южноафриканцев навыкам ИИ

Опубликовано 23 января 2025, 21:141 мин.
Microsoft обучит 1 миллион южноафриканцев навыкам ИИДо 2026 года
Microsoft сообщила о масштабной инициативе по обучению миллиона жителей Южной Африки навыкам искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности к 2026 году. Об этом сообщила Лилиан Барнард, президент Microsoft Africa, на мероприятии «AI Tour» в Йоханнесбурге.
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Инициатива нацелена на обучение людей всех возрастов и профессиональных сфер, включая компании, государственные учреждения и молодежь. По словам Барнард, ключевая цель проекта — дать молодым специалистам доступ к сертификации, признанной на мировом уровне, чтобы они могли конкурировать на глобальной арене.
Это не первый масштабный образовательный проект Microsoft в Африке. За последние пять лет компания обучила четыре миллиона африканцев, а в течение следующих пяти лет планирует довести эту цифру до 30 миллионов.