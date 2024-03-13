Microsoft обучит филиппинок технологиям ИИ

Женщины будут использовать онлайн-платформу, чтобы изучить использование инструментов искусственного интеллекта Microsoft, в том числе тех, которые работают на основе моделей языка OpenAI, для приобретения навыков работы и распознавания киберугроз.

Microsoft будет сотрудничать с государственными агентствами и местными школами для предоставления обучения государственным служащим. По заявлению заместителя министра торговли Филиппин Рафаэлиты Альдаба, обучение может «помочь усилить кибербезопасность и доверие к принятию технологий».

Также технологический гигант заявил о запуске инструмента для отслеживания прогресса чтения на основе искусственного интеллекта для примерно 27 миллионов студентов Филиппин в партнерстве с министерством образования.