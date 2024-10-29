Наука и технологии
Опубликовано 29 октября 2024, 15:46
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Microsoft обвинил Google в финансировании кампании против себя

Скандал вокруг лоббирования в облачных технологиях
Microsoft обвинил Google в финансировании кампании, направленной на дискредитацию Microsoft перед регуляторами и политиками в Европе и других регионах. В блоге компании ее юрист Рима Алайли утверждает, что Google старается скрыть свое участие и контроль над организацией Open Cloud Coalition, которая позиционирует себя как защитник справедливой и открытой облачной индустрии.
Microsoft обвинил Google в финансировании кампании против себя

© Ferra.ru

Согласно Microsoft, Google нанял лоббистское агентство для создания этой организации и привлек ряд европейских облачных провайдеров, чтобы те стали лицом предстоящей кампании. Microsoft утверждает, что Google намерен представить себя второстепенным участником коалиции, а не ее лидером и основным спонсором.

Кроме того, Microsoft указала на документ о наборе участников, в котором не упоминается связь коалиции с Google. Также упоминается участие Ники Стюарда, который совместно подготовил жалобу против Microsoft и Amazon в рамках антимонопольного расследования в Великобритании.

Google, в свою очередь, заявляет, что Microsoft прибегает к антимонопольным практикам, которые создают негативные последствия для клиентов и инноваций. Специалисты компании подтвердили, что имеют серьезные опасения по поводу лицензирования облачных услуг Microsoft.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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