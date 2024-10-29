Microsoft обвинил Google в финансировании кампании против себя

Согласно Microsoft, Google нанял лоббистское агентство для создания этой организации и привлек ряд европейских облачных провайдеров, чтобы те стали лицом предстоящей кампании. Microsoft утверждает, что Google намерен представить себя второстепенным участником коалиции, а не ее лидером и основным спонсором.

Кроме того, Microsoft указала на документ о наборе участников, в котором не упоминается связь коалиции с Google. Также упоминается участие Ники Стюарда, который совместно подготовил жалобу против Microsoft и Amazon в рамках антимонопольного расследования в Великобритании.

Google, в свою очередь, заявляет, что Microsoft прибегает к антимонопольным практикам, которые создают негативные последствия для клиентов и инноваций. Специалисты компании подтвердили, что имеют серьезные опасения по поводу лицензирования облачных услуг Microsoft.