Microsoft обвинила иранских хакеров в попытках взломать почту политиков США

Якобы иранские хакеры отслеживают основную повестку и создают фейковые политические кампании, распространяя в соцсетях дезинформацию, чтобы повлиять на мнение американцев. В пользу какого кандидата действуют киберпреступники, не уточняется.

Также хакеры создают поддельные политические сайты с ИИ, который формирует актуальные для американцев темы. Но, главное, злоумышленники распространяют дезинформацию от лица чиновников и политических деятелей разного ранга, чьи почтовые учётные записи им удалось взломать. Ещё одна цель этих действий — кража свежей политической информации.