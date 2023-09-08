Microsoft обвинила Северную Корею в хакерских атаках на российскую оборонку

Microsoft обвинила Северную Корею в хакерских атаках на российскую оборонкуЕсли это правда, то как-то некрасиво получается
Microsoft заявила о том, что хакерские группы из Северной Кореи совершили несколько успешных атак на российские государственные и оборонные организации.
Компания утверждает, что атаки стали возможными из-за того, что Россия сосредоточена на событиях на Украине. Это и дало хакерам возможность собирать разведданные со скомпрометированных российских систем.
Клинт Уоттс, руководитель Центра анализа цифровых угроз Microsoft, подчеркнул, что северокорейские хакеры нацелились на российскую оборонную промышленность и государственные органы, вероятно, с целью сбора развединформации.
При этом Северная Корея одновременно оказывает материальную поддержку России в вопросах решения конфликта на Украине.
Насколько предоставленная компанией Microsoft информация верна — неизвестна. Ждём подробностей от экспертов.