Microsoft обвинила Северную Корею в хакерских атаках на российскую оборонку

Компания утверждает, что атаки стали возможными из-за того, что Россия сосредоточена на событиях на Украине. Это и дало хакерам возможность собирать разведданные со скомпрометированных российских систем.

Клинт Уоттс, руководитель Центра анализа цифровых угроз Microsoft, подчеркнул, что северокорейские хакеры нацелились на российскую оборонную промышленность и государственные органы, вероятно, с целью сбора развединформации.

При этом Северная Корея одновременно оказывает материальную поддержку России в вопросах решения конфликта на Украине.

Насколько предоставленная компанией Microsoft информация верна — неизвестна. Ждём подробностей от экспертов.