Microsoft обвинили в использовании пиратских книг для обучения ИИ

Среди подавших иск — писатели Кай Берд, Джиа Толентино, Даниэль Окрент и другие. По их утверждению, Microsoft использовала несанкционированную цифровую библиотеку из почти 200 тысяч книг для создания ИИ, способного генерировать текстовые ответы, имитирующие стиль и голос оригинальных авторов.

Этот судебный процесс стал частью череды исков против крупных технологических компаний, таких как Anthropic и OpenAI. Все они обвиняются в том, что нарушали авторские права, используя защищенные материалы без разрешения для обучения нейросетей.

Интересно, что иск против Microsoft подан сразу после того, как федеральный суд Калифорнии признал, что компания Anthropic допустила использование авторского контента в рамках доктрины добросовестного использования, хотя и не исключил возможной ответственности за применение пиратских копий книг. Это стало первым подобным решением в США по вопросам генеративного ИИ.

Авторы требуют от суда запретить Microsoft дальнейшее использование их произведений и взыскать компенсацию в размере до 150 тысяч долларов за каждое нарушенное произведение.