Microsoft обвинили в неуплате налогов на $30 млрд

Microsoft обвинили в неуплате налогов на $30 млрдКомпания уже отказалась признать обнаруженное
По данным Налогового управления США (IRS), Microsoft задолжала Казначейству страны $28,9 млрд в виде невыплаченных налогов, а также штрафов и процентов.
Этот долг возник в результате длительного расследования IRS, проведённого в период с 2004 по 2013 годы. Главный вопрос расследования касался того, как Microsoft распределяла свою прибыль между различными странами и юрисдикциями.
Критики указывают на практику, известную как трансфертное ценообразование, которую компании часто используют для минимизации налогов, сообщая о меньших прибылях в странах с высокими налогами.
Microsoft, в свою очередь, утверждает, что следует всем правилам IRS и намерена обжаловать это решение. Компания также подчёркивает, что изменила свою практику и текущие проблемы относятся только к прошлому.