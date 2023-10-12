Microsoft обвинили в неуплате налогов на $30 млрд

Этот долг возник в результате длительного расследования IRS, проведённого в период с 2004 по 2013 годы. Главный вопрос расследования касался того, как Microsoft распределяла свою прибыль между различными странами и юрисдикциями.

Критики указывают на практику, известную как трансфертное ценообразование, которую компании часто используют для минимизации налогов, сообщая о меньших прибылях в странах с высокими налогами.

Microsoft, в свою очередь, утверждает, что следует всем правилам IRS и намерена обжаловать это решение. Компания также подчёркивает, что изменила свою практику и текущие проблемы относятся только к прошлому.