Microsoft объявил о планах инвестировать $ 3,2 млрд в технологии ИИ в Швеции

Компания планирует обучить 250 000 человек до 2027 года для повышения знаний и компетенций в области искусственного интеллекта и также увеличить мощности в своих трех центрах обработки данных в стране.

Президент и вице-председатель компании Брэд Смит заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что это крупнейшее вложение Microsoft в истории компании в Швеции, что позволит стране создать ведущую в мире инфраструктуру центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Смит также отметил, что одной из основных причин, почему это стало возможным, является прогрессивная энергетическая политика Швеции и доступ к чистой энергии. В последние месяцы Microsoft анонсировала подобные инвестиции в области искусственного интеллекта в других странах, включая Францию и Японию.

В рамках инвестиций в Швецию Microsoft предоставит более 20 000 графических процессоров, необходимых для обучения моделей искусственного интеллекта, и увеличит мощности своих центров обработки данных в Сандвикене, Евле и Стаффанторпе.