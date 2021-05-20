Microsoft объявила, когда откажется от браузера Internet Explorer

По словам представителей компании, на замену Internet Explorer в новой версии Windows 10 останется Microsoft Edge. “Microsoft Edge не только является более быстрым, безопасным и современным просмотром, чем Internet Explorer, но и может решить ключевую проблему: совместимость для старых, устаревших веб-сайтов и приложений”, — отметили в Microsoft.

Напомним, что Microsoft Edge был выпущен еще в 2015 году. Его ключевой особенностью стала поддержка режима IE, благодаря которому пользователи могут запускать устаревше веб-сайты и приложениям на основе Internet Explorer прямо из браузера.