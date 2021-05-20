Наука и технологии
Сегодня в 08:09
Microsoft объявила, когда откажется от браузера Internet Explorer
Уже в следующем году
Американская компания Microsoft объявила, когда откажется от Internet Explorer. Так, согласно обнародованным данным, уже 15 июня следующего года пользователи некоторых версий операционной системы Windows 10 не смогут пользоваться этим браузером.
По словам представителей компании, на замену Internet Explorer в новой версии Windows 10 останется Microsoft Edge. “Microsoft Edge не только является более быстрым, безопасным и современным просмотром, чем Internet Explorer, но и может решить ключевую проблему: совместимость для старых, устаревших веб-сайтов и приложений”, — отметили в Microsoft.
Напомним, что Microsoft Edge был выпущен еще в 2015 году. Его ключевой особенностью стала поддержка режима IE, благодаря которому пользователи могут запускать устаревше веб-сайты и приложениям на основе Internet Explorer прямо из браузера.