Microsoft объявила о новой связанной с Россией хакерской атаке

Представители Microsoft поделились, что злоумышленники предпринимали попытки взлома ряда пользователей, а также IT-компаний, правительственных учреждений, аналитических центров и финансовых сервисов. Для этого были применены перебор и распыление паролей. Хакерская атака была направлена на США, Великобританию, Германию, Канаду и прочие страны.

В результате киберпреступникам удалось завладеть данными, которые находились на устройстве службы поддержки клиентов Microsoft. Представители компании отметили, что большинство манипуляций хакеров не увенчались успехом, а доступ к аккаунтам удалось заполучить лишь среди трех учреждений.

“Хакерская атака не является чем-то новым, и мы по-прежнему рекомендуем всем принимать меры предосторожности, такие как включение многофакторной аутентификации для защиты своих сред от этой и подобных атак” , — посоветовала Microsoft.