Microsoft объявила российских хакеров угрозой странам НАТО

В компании заявили, что угроза исходит от некой российской хакерской группировки, реализующей кампании под названием Seaborgium, «чьи цели находятся близко к государственным интересам РФ».

Согласно докладу исследователей Microsoft, целями Seaborgium являются страны НАТО, а также некоторые отдельные лица. Также хакеры совершили кибератаки на инфраструктуру Украины, хотя это не было их приоритетом.

Отмечается, что хакеры устраивают фишинговые операции, кражу учётных данных и другой информации. К тому же проводятся атаки по взлому и публикации данных с целью формировать информационную картину в выбранных странах.

«С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, в особенности США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы», — сказано в докладе Microsoft.