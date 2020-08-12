Microsoft объявила сроки выхода новенького Xbox Series X

Так, производитель консоли нового поколения опубликовал в своем личном блоге запись, согласно которой выходит, что грядущая новинка появится в продаже уже в ноябре 2020 года. К сожалению, Microsoft все еще не назвала ни более точную дату релиза консоли, ни ее цену на старте.

Напомним, что более ранние слухи гласили, что Xbox Series X появится в продаже 15 ноября текущего года. На это, в том числе, намекал и срок гарантии комплектного контроллера новой консоли, информация о которой появилась в сети вчера.