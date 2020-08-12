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Microsoft объявила сроки выхода новенького Xbox Series X
Случится это, по всей видимости, все же в 2020 году
Наконец-то произошло то, чего ждали как фанаты Microsoft, так и всей игровой индустрии - компания, наконец-то, объявила сроки выхода новенького Xbox Series X.
Так, производитель консоли нового поколения опубликовал в своем личном блоге запись, согласно которой выходит, что грядущая новинка появится в продаже уже в ноябре 2020 года. К сожалению, Microsoft все еще не назвала ни более точную дату релиза консоли, ни ее цену на старте.
Напомним, что более ранние слухи гласили, что Xbox Series X появится в продаже 15 ноября текущего года. На это, в том числе, намекал и срок гарантии комплектного контроллера новой консоли, информация о которой появилась в сети вчера.