Microsoft обяжет сотрудников работать из офиса три дня в неделю

Опубликовано 10 сентября 2025, 16:301 мин.
Microsoft обяжет сотрудников работать из офиса три дня в неделюНовые правила начнут действовать с 2026 года
Microsoft объявила о планах изменить формат работы сотрудников. С начала следующего года компания введет обязательное присутствие в офисе не менее трех дней в неделю.
Переход на новую систему будет проходить поэтапно. Сначала изменения затронут работников, которые живут рядом с главным офисом компании в Редмонде, штат Вашингтон. Для них требование начнет действовать к концу февраля 2026 года. После этого аналогичные правила распространятся на другие офисы в США. Для сотрудников за пределами страны график перехода будет определен позже.
Во время пандемии многие технологические компании перешли на дистанционный формат работы. Однако постепенно крупные корпорации начали отказываться от этой практики и возвращать сотрудников в офисы. Среди них уже есть Amazon, а теперь и Microsoft вводит собственные ограничения.