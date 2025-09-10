Microsoft обяжет сотрудников работать из офиса три дня в неделю

Переход на новую систему будет проходить поэтапно. Сначала изменения затронут работников, которые живут рядом с главным офисом компании в Редмонде, штат Вашингтон. Для них требование начнет действовать к концу февраля 2026 года. После этого аналогичные правила распространятся на другие офисы в США. Для сотрудников за пределами страны график перехода будет определен позже.

Во время пандемии многие технологические компании перешли на дистанционный формат работы. Однако постепенно крупные корпорации начали отказываться от этой практики и возвращать сотрудников в офисы. Среди них уже есть Amazon, а теперь и Microsoft вводит собственные ограничения.