Наука и технологии
Опубликовано 10 сентября 2025, 16:30
1 мин.

Microsoft обяжет сотрудников работать из офиса три дня в неделю

Новые правила начнут действовать с 2026 года
Microsoft объявила о планах изменить формат работы сотрудников. С начала следующего года компания введет обязательное присутствие в офисе не менее трех дней в неделю.
Microsoft обяжет сотрудников работать из офиса три дня в неделю

© Ferra.ru

Переход на новую систему будет проходить поэтапно. Сначала изменения затронут работников, которые живут рядом с главным офисом компании в Редмонде, штат Вашингтон. Для них требование начнет действовать к концу февраля 2026 года. После этого аналогичные правила распространятся на другие офисы в США. Для сотрудников за пределами страны график перехода будет определен позже.

Во время пандемии многие технологические компании перешли на дистанционный формат работы. Однако постепенно крупные корпорации начали отказываться от этой практики и возвращать сотрудников в офисы. Среди них уже есть Amazon, а теперь и Microsoft вводит собственные ограничения.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Тег:
#Microsoft