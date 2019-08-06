Ferra

Microsoft опровергла информацию о финансовых проблемах в России

Говорит, компания показывает рост
По словам Microsoft, бизнес компании в России в целом растет немного быстрее ИТ-рынка. В то же время темпы роста сегмента облачных сервисов заметно выше по сравнению с остальными сегментами. Все эти данные говорят о том, что компания не имеет проблем с ростом на российском рынке.

По данным аналитического агентства IDC, в 2018 году рынок облачных технологий в России вырос более чем на 20%. В Microsoft продукты из этого сегмента показали больший рост. На российском рынке публичных облачных сервисов доля Microsoft, по данным все того же аналитического агентства, составляет около 11%.

Также Microsoft напомнила, что выручка корпорации за 2019 финансовый год составила 125,8 млрд долларов, увеличившись на 14% по сравнению с показателями за подобный период прошлого года. Чистая прибыль составила 39,2 млрд долларов, что на 137% больше, в 2018 году.

Впрочем, точную информацию о динамике прибыли на российском рынке представители компании предоставить отказались.

Самое читаемое