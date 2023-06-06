Microsoft оштрафовали за незаконный сбор личных данных детей

Штраф был наложен в результате расследования, проведённого Федеральной торговой комиссией (FTC) США.

По данным регулятора, Microsoft нарушила закон о защите приватности детей в Интернете (COPPA), предусматривающий обязательное получение согласия родителей на сбор личной информации пользователей младше 13 лет.

Это один из наиболее строгих законов, регулирующих защиту данных юных американцев, и его нарушение обходится компаниям в существенные суммы.

Microsoft, в свою очередь, заявила, что уважает и ценит приватность своих пользователей, особенно самых маленьких. Компания также пообещала усилить свои меры защиты для детей и юношей.