Наука и технологии
18:44, 20 июля 2023
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Microsoft оснастит армию США новейшими тактическими AR-очками IVAS

Интересно, почему не Vision Pro от Apple?

Microsoft поставит Пентагону улучшенную версию армейских тактических очков с дополненной реальностью IVAS 1.2 для тестирования военнослужащими до 31 июля.

Эти устройства разработаны на основе AR-гарнитуры HoloLens. По результатам испытаний будет принято решение о возможности использования таких очков в армии США к 2025 году.

Партия из 20 носимых устройств будет поставлена на 3 месяца раньше запланированного срока. В конце августа два отряда военнослужащих США проверят надёжность и функциональность IVAS 1.2 в различных условиях, таких как слабое освещение и воздействие на самочувствие солдат.

В случае успешных испытаний, Пентагон может заключить контракт на производство дополнительных устройств для следующего этапа тестирования.

Окончательное решение о внедрении тактических очков будет принято после полномасштабного испытания в полевых условиях в 2025 году.

Источник:Bloomberg
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