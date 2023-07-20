Microsoft оснастит армию США новейшими тактическими AR-очками IVAS

Эти устройства разработаны на основе AR-гарнитуры HoloLens. По результатам испытаний будет принято решение о возможности использования таких очков в армии США к 2025 году.

Партия из 20 носимых устройств будет поставлена на 3 месяца раньше запланированного срока. В конце августа два отряда военнослужащих США проверят надёжность и функциональность IVAS 1.2 в различных условиях, таких как слабое освещение и воздействие на самочувствие солдат.

В случае успешных испытаний, Пентагон может заключить контракт на производство дополнительных устройств для следующего этапа тестирования.

Окончательное решение о внедрении тактических очков будет принято после полномасштабного испытания в полевых условиях в 2025 году.