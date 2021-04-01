Microsoft оснастит армию США шлемами смешанной реальности на 22 миллиарда долларов

Разумеется, более 100 тыс устройств не будут закуплены в рамках одной партии. Как пишет CNBC, в общей сложности поставки будут длиться на протяжении 9 лет.

Контракт между американскими военными и Microsoft стал результатом проведённого ранее тендера. Стоит отметить, что это не первая подобная инициатива редмондской корпорации.

Ещё в 2018 году компания получила контракт на 480 млн долларов. На них техногигант разработал прототипы модифицированной версии шлема HoloLens — IVAS (Integrated Visual Augmentation System). Свежая же договорённость подразумевает начало серийного производства девайса.