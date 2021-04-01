Наука и технологии
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Microsoft оснастит армию США шлемами смешанной реальности на 22 миллиарда долларов
Ранее компания уже получала деньги на создание прототипа устройства
В сети появилась информация о свежей договорённости, достигнутой между Microsoft и армией США. Так, последняя купит у ИТ-гиганта около 120 тыс шлемом смешанной реальности на базе HoloLens.
Разумеется, более 100 тыс устройств не будут закуплены в рамках одной партии. Как пишет CNBC, в общей сложности поставки будут длиться на протяжении 9 лет.
Контракт между американскими военными и Microsoft стал результатом проведённого ранее тендера. Стоит отметить, что это не первая подобная инициатива редмондской корпорации.
Ещё в 2018 году компания получила контракт на 480 млн долларов. На них техногигант разработал прототипы модифицированной версии шлема HoloLens — IVAS (Integrated Visual Augmentation System). Свежая же договорённость подразумевает начало серийного производства девайса.