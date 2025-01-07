Наука и технологии
Опубликовано 07 января 2025, 07:30
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Microsoft остановил строительство центра обработки данных для OpenAI

Компания пересматривает планы из-за изменений в технологиях
Microsoft приостановила часть строительства своего масштабного центра обработки данных в деревне Маунт-Плезант, штат Висконсин. Этот объект был предназначен для использования OpenAI. Компания уже начала первый этап строительства, но на данный момент решила приостановить работы над вторым этапом, пока не завершит переоценку ситуации.
Microsoft остановил строительство центра обработки данных для OpenAI

© Ferra.ru

В заявлении, опубликованном для Wisconsin Public Radio, Microsoft объяснила, что приостановка связана с необходимостью пересмотра дизайна и учета новых технологических изменений, которые могут повлиять на проект. Компании предстоит провести оценку и встретиться с государственными чиновниками для обсуждения дальнейших шагов. Этот процесс займет несколько месяцев.

Хотя строительство замедлилось, Microsoft подчеркнула, что она по-прежнему привержена своему обязательству вложить $ 3,3 миллиарда в центр обработки данных и продолжает работу над первым этапом. Компания продолжает считать проект важным для своего бизнеса и планирует завершить его в соответствии с планом, несмотря на временные трудности.

Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
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