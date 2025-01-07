Microsoft остановил строительство центра обработки данных для OpenAI

Опубликовано 07 января 2025, 07:301 мин.
Microsoft остановил строительство центра обработки данных для OpenAIКомпания пересматривает планы из-за изменений в технологиях
Microsoft приостановила часть строительства своего масштабного центра обработки данных в деревне Маунт-Плезант, штат Висконсин. Этот объект был предназначен для использования OpenAI. Компания уже начала первый этап строительства, но на данный момент решила приостановить работы над вторым этапом, пока не завершит переоценку ситуации.
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В заявлении, опубликованном для Wisconsin Public Radio, Microsoft объяснила, что приостановка связана с необходимостью пересмотра дизайна и учета новых технологических изменений, которые могут повлиять на проект. Компании предстоит провести оценку и встретиться с государственными чиновниками для обсуждения дальнейших шагов. Этот процесс займет несколько месяцев.
Хотя строительство замедлилось, Microsoft подчеркнула, что она по-прежнему привержена своему обязательству вложить $ 3,3 миллиарда в центр обработки данных и продолжает работу над первым этапом. Компания продолжает считать проект важным для своего бизнеса и планирует завершить его в соответствии с планом, несмотря на временные трудности.