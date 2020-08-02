Наука и технологии
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Microsoft остановила переговоры о покупке TikTok из-за недовольства правительства США
Однако их могут возобновить после того, как Белый дом выскажет свою позицию
Напомним, что еще вчера СМИ сообщали о том, что корпорация Microsoft планирует приобрести популярный видеосервис TikTok. Однако выяснилось, что американской компании могут помешать совершить запланированное. Так, издание The Wall Street Journal поделилось информацией о том, что Microsoft остановила переговоры о покупке TikTok из-за недовольства правительства США.
Сообщается, что Microsoft может отказаться от покупки TikTok, что связано с негативным отношением американского лидера Дональда Трампа к данному сервису. Источники также отметили, что переговоры могут быть возобновлены после того, как Белый дом выскажет свое мнение.
Напомним, что буквально в субботу представитель Белого дома поделился информацией о том, что администрация анализирует дальнейшие действия в отношении TikTok, предполагая при этом, что китайский видеосервис может быть опасным для национальной безопасности страны.