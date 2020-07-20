Microsoft отказалась от эксклюзивных игр для нового поколения консоли Xbox

Самое интересное, что это даже не слухи - соответствующее заявление сделал глава подразделения Xbox Фил Спенсер. Так, согласно его словам, даже игры, созданные внутренними студиями Microsoft, все равно не будут эксклюзивными для новой консоли и будут выходить в том числе и на “старушке” Xbox One.

”Вас не заставят переходить на следующее поколение. Мы хотим, чтобы каждый геймер Xbox мог играть во все новые игры от Xbox Game Studios. Именно поэтому все игры от Xbox Game Studios, которые мы выпустим в течение следующих нескольких лет, например Halo Infinite, будут доступны на Xbox Series X и Xbox One. Мы не заставляем вас переходить на Xbox Series X, чтобы опробовать новые игры”, - заявил Спенсер.

Напомним, что релиз новой консоли Microsoft ожидается уже в конце 2020 года, в период рождественских праздников. Цена новинки, к сожалению, все еще остается неизвестной.