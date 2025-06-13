Microsoft отказалась от проведения главной конференции в 2026 году в Сиэтле

Опубликовано 13 июня 2025, 10:301 мин.
Microsoft отказалась от проведения главной конференции в 2026 году в СиэтлеИз-за всплеска преступности
Microsoft отменила проведение ежегодной крупнейшей конференции для разработчиков Build 2026 для разработчиков в Сиэтле в следующем году «из-за проблем с бездомностью, употреблением наркотиков и преступной деятельностью».
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Эти проблемы стали причиной изменения планов компании, которая решила отменить аренду конференц-центра на долгий срок. Представитель Microsoft подчеркнул, что компания ценит поддержку города и сообщества, но видит необходимость изменений.
Опыт посещения города участниками конференции показал общую нечистоту улиц, употребление наркотиков и проблемы с бездомными, что послужило основанием для принятия решения. Ирония заключается в том, что именно из-за подобных проблем Microsoft перенесла конференцию из Сан-Франциско в Сиэтл в 2017 году.
Источник:Windows Central
Автор:Андрей Кадуков
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