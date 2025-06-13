Microsoft отказалась от проведения главной конференции в 2026 году в Сиэтле

Эти проблемы стали причиной изменения планов компании, которая решила отменить аренду конференц-центра на долгий срок. Представитель Microsoft подчеркнул, что компания ценит поддержку города и сообщества, но видит необходимость изменений.

Опыт посещения города участниками конференции показал общую нечистоту улиц, употребление наркотиков и проблемы с бездомными, что послужило основанием для принятия решения. Ирония заключается в том, что именно из-за подобных проблем Microsoft перенесла конференцию из Сан-Франциско в Сиэтл в 2017 году.