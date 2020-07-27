Microsoft откажется от частого обновления Windows 10 из-за мобильной версии ОС

Так, если раньше технологический гигант выпускал два крупных апдейта в год (весенний и осенний), то уже совсем скоро их количество сократится до одного. Освободившиеся силы компания намерена “перекинуть” на разработку Windows 10X, которая будет работать на мобильных ПК и смартфонах (в том числе и с двумя дисплеями). Выйти новая вариация Windows 10 должна уже весной 2021 года.

Стоит отметить, что в 2020 году Microsoft все еще останется верна привычному графику обновлений - пользователей Windows ожидает выход осеннего апдейта, который, судя по последним данным, должен принести много различных улучшений, а также обновленное меню Пуск.