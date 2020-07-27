Наука и технологии
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Microsoft откажется от частого обновления Windows 10 из-за мобильной версии ОС
Возможно, данное решение поможет компании завоевать часть рынка мобильных устройств
В сети появилась достаточно грустная для пользователей Windows 10 информация: судя по всему, Microsoft откажется от частого обновления настольной операционной системы из-за фокусировки на мобильной версии Windows.
Так, если раньше технологический гигант выпускал два крупных апдейта в год (весенний и осенний), то уже совсем скоро их количество сократится до одного. Освободившиеся силы компания намерена “перекинуть” на разработку Windows 10X, которая будет работать на мобильных ПК и смартфонах (в том числе и с двумя дисплеями). Выйти новая вариация Windows 10 должна уже весной 2021 года.
Стоит отметить, что в 2020 году Microsoft все еще останется верна привычному графику обновлений - пользователей Windows ожидает выход осеннего апдейта, который, судя по последним данным, должен принести много различных улучшений, а также обновленное меню Пуск.