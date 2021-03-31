Microsoft отключила конкурента Siri и Google Ассистента на смартфонах

Вместе с отключением самого ассистента, Microsoft также прикрыла работу всех сторонних функций Cortana, пишет MacRumors.

Важно отметить, что данный шаг редмондской компании сложно назвать неожиданным. Так, ещё в июле 2020 года ИТ-гигант объявил о прекращении работы сервиса с 31 марта 2021 года.

Напомним, что Cortana дебютировала в 2014 году на тогда ещё живой Windows Phone 8.1. Имя голосового помощника отсылало к спутнике главного героя игровой серии Halo — эксклюзива консоли Xbox и Windows 10.