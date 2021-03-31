Наука и технологии
Сегодня в 19:04
Microsoft отключила конкурента Siri и Google Ассистента на смартфонах
Оставив помощника лишь на ПК
Microsoft официально объявила о закрытии проекта Cortana на Android и iOS. Таким образом, голосовой помощник компании останется доступен лишь на её же операционной системе — Windows 10.
Вместе с отключением самого ассистента, Microsoft также прикрыла работу всех сторонних функций Cortana, пишет MacRumors.
Важно отметить, что данный шаг редмондской компании сложно назвать неожиданным. Так, ещё в июле 2020 года ИТ-гигант объявил о прекращении работы сервиса с 31 марта 2021 года.
Напомним, что Cortana дебютировала в 2014 году на тогда ещё живой Windows Phone 8.1. Имя голосового помощника отсылало к спутнике главного героя игровой серии Halo — эксклюзива консоли Xbox и Windows 10.