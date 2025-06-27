Microsoft отложила выпуск ИИ-чипа до 2026 года

Речь идет о чипе нового поколения под кодовым названием Braga, который Microsoft разрабатывает для использования в своих дата-центрах. Однако, по данным издания, он уступает по производительности конкуренту — чипу Blackwell от Nvidia, представленному в конце прошлого года.

Причинами задержки называют сразу несколько факторов: сложности с доработкой архитектуры чипа, нехватку кадров и высокую текучесть персонала. Все это повлияло на сроки подготовки к производству.

Microsoft планировала использовать этот чип уже в текущем году для поддержки работы своих ИИ-сервисов. Теперь же реализация проекта отстает минимум на шесть месяцев.