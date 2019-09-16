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Microsoft перечислила ряд проблем при обновлении на последнюю версию Windows 10

Решения проблем все еще не найдены
Известно, что обновления Windows 10 не всегда успешные. Зачастую они создают больше проблем, чем решают. Так, в последнем обновлении системы некоторым пользователям стало недоступно меню “Пуск” и поиск рабочего стола.

Примечательно, что в предыдущем обновлении пользователи уже сталкивались с проблемой поиска на рабочем столе Windows. Компания должна была исправить эту неполадку в более поздних обновлениях. Данная проблема хоть и встречается у некоторых пользователей, но явно дает понять о неполадках в работе системы.

Microsoft признала данную проблему в своей официальной документации для “известных проблем Windows 10”. На данный момент доступного решения неполадке не найдено. По официальным данным, компания активно изучает сбой и предоставит сведения, когда соберет достаточно информации.

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