Microsoft перечислила ряд проблем при обновлении на последнюю версию Windows 10

Примечательно, что в предыдущем обновлении пользователи уже сталкивались с проблемой поиска на рабочем столе Windows. Компания должна была исправить эту неполадку в более поздних обновлениях. Данная проблема хоть и встречается у некоторых пользователей, но явно дает понять о неполадках в работе системы.

Microsoft признала данную проблему в своей официальной документации для “известных проблем Windows 10”. На данный момент доступного решения неполадке не найдено. По официальным данным, компания активно изучает сбой и предоставит сведения, когда соберет достаточно информации.