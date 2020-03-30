Microsoft переименовала Office 365 и запустила единую подписку на программы для работы

Называться новый сервис будет Microsoft 365, а подписки, в свою очередь, получат название Microsoft 365 Personal (Персональный) и Microsoft 365 Family (Для Семьи). Сервис будет представлять из себя своевременную эволюцию Office 365. Так, новинка будет использовать для работы новейшие возможности искусственного интеллекта, разработанного внутри Microsoft. Также в ней появятся множественный новый контент и шаблоны, а также “мощь облачных вычислений для совершенствования навыков работы с текстом, презентациями и оформлением”.

Помимо этого, в Microsoft 365 должны появиться и новые сервисы, благодаря которым пользователи смогут еще сильнее укреплять связи с близкими, а также поддерживать семейное и дружеское общение без лишних трудозатрат и ощущения дискомфорта.