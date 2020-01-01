Наука и технологии
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Microsoft планирует купить польских разработчиков игр
Для присоединения к Xbox Games Studios
Стало известно, что буквально недавно представители Microsoft совершили визит в Польшу. И что самое примечательное, данная поездка имела исключительно рабочий характер. Так, по словам инсайдеров, компания хочет присоединить польские команды разработчиков игр к Xbox Games Studios.
Информацией о том, что компания заинтересована в польских разработчиках игр поделился Борис Нешпьелак, польский режиссер и автор документального фильма "Мы в порядке" об инди-разработчиках. Однако он не единственный, кто об этом заявил. Позднее к нему присоединился инсайдер, известный под ником shinobi602.
Сообщается, что на данный момент представители компании успели обсудить предложение как минимум с одной студией. Однако о какой именно студии идет речь - не разглашается.