Microsoft планирует купить популярный среди игроков мессенджер Discord

Причем слухи об этом ходили и ранее. Сейчас же авторы издания The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные о вопросе источники, раскрыли некоторые детали переговоров компаний. Согласно их данным, переговоры Discord и Microsoft являются эксклюзивными. Источникам также удалось выяснить, за сколько Microsoft может купить мессенджер. Так, Discord продается не менее чем за 10 млрд долларов.

Отмечается, что если представителей двух компаний устроят условия, завершится эта сделка уже в апреле.

Известно, что на данный момент аудитория Discord насчитывает 140 млн пользователей в месяц.