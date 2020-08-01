Наука и технологии
Сегодня 11:33
Microsoft планирует купить видеосервис TikTok
Компании на стадии ведения переговоров
Сразу несколько крупнейших изданий, в числе которых Bloomberg, The New York Times и The Information сообщили о том, что американская корпорация Microsoft планирует купить популярный видеосервис TikTok.
Так, согласно данным источника, знакомым с ситуацией, на который и ссылаются СМИ, на данный момент Microsoft находится на этапе ведения переговоров о приобретении американского бизнеса TikTok. Напомним, что сам видеосервис полностью принадлежит китайской компании ByteDance. Данную информацию подтвердил журналист Fox Business Network Чарльз Гаспарино
Стоит отметить, что еще в начале июля президент США Дональд Трамп объявил о том, что может запретить популярный видеосервис на территории страны. На данный момент данные о том, на каком именно этапе проходят переговоры - не разглашаются. Сами представители компаний не стали высказываться по поводу данной информации.