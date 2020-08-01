Microsoft планирует купить видеосервис TikTok

Так, согласно данным источника, знакомым с ситуацией, на который и ссылаются СМИ, на данный момент Microsoft находится на этапе ведения переговоров о приобретении американского бизнеса TikTok. Напомним, что сам видеосервис полностью принадлежит китайской компании ByteDance. Данную информацию подтвердил журналист Fox Business Network Чарльз Гаспарино

Стоит отметить, что еще в начале июля президент США Дональд Трамп объявил о том, что может запретить популярный видеосервис на территории страны. На данный момент данные о том, на каком именно этапе проходят переговоры - не разглашаются. Сами представители компаний не стали высказываться по поводу данной информации.