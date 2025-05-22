Microsoft подала в суд на создателей вредоносной программы Lumma Stealer

Программа Lumma Stealer предназначена для кражи информации. Она способна извлекать данные из браузеров, приложений, а также криптовалютных кошельков. Кроме того, с ее помощью могут устанавливаться другие вредоносные программы.

С помощью решения окружного суда в северном округе штата Джорджия Microsoft удалось добиться блокировки и удаления доменов, которые использовались для работы этой вредоносной инфраструктуры. Именно через них Lumma распространялся и поддерживал свою деятельность.

Параллельно Министерство юстиции США сообщило о конфискации пяти интернет-доменов, связанных с управлением этой вредоносной сетью. Расследование ведет офис ФБР в Далласе.

В Microsoft подчеркнули, что развитие таких программ, как Lumma Stealer, демонстрирует, как быстро меняются угрозы в сфере киберпреступности. В компании считают, что для борьбы с такими рисками необходима комплексная защита и взаимодействие между организациями.