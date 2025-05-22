Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2025, 18:41
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Microsoft подала в суд на создателей вредоносной программы Lumma Stealer

Заражены почти 400 тысяч компьютеров по всему миру
Компания Microsoft заявила, что подала иск против создателей вредоносного ПО Lumma Stealer. По данным подразделения Digital Crimes Unit, за последние два месяца этим вирусом были заражены около 400 тысяч компьютеров с Windows по всему миру.
Microsoft подала в суд на создателей вредоносной программы Lumma Stealer

© Ferra.ru

Программа Lumma Stealer предназначена для кражи информации. Она способна извлекать данные из браузеров, приложений, а также криптовалютных кошельков. Кроме того, с ее помощью могут устанавливаться другие вредоносные программы.

С помощью решения окружного суда в северном округе штата Джорджия Microsoft удалось добиться блокировки и удаления доменов, которые использовались для работы этой вредоносной инфраструктуры. Именно через них Lumma распространялся и поддерживал свою деятельность.

Параллельно Министерство юстиции США сообщило о конфискации пяти интернет-доменов, связанных с управлением этой вредоносной сетью. Расследование ведет офис ФБР в Далласе.

В Microsoft подчеркнули, что развитие таких программ, как Lumma Stealer, демонстрирует, как быстро меняются угрозы в сфере киберпреступности. В компании считают, что для борьбы с такими рисками необходима комплексная защита и взаимодействие между организациями.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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