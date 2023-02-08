Microsoft поделится ChatGPT с другими компаниями для создания собственных ботов

Логотипы OpenAI и Microsoft, на облачных технологиях которой работает разработчик бота, можно будет удалять и полностью подстраивать нейросеть под себя. Также компаниям разрешается закладывать в бот свои данные и настраивать фирменные приветствия для взаимодействия с пользователями.

ChatGPT улучшат, поскольку система обучена на данных 2021 года, поэтому их необходимо актуализировать. Боты, разработанные сторонними компаниями на основе ChatGPT, можно будет совершенствовать. Как и оригинальная технология, они будут предоставлять ссылки на источники для проверки информации.

Как заявил глава OpenAI Сэм Альтман, содержание ChatGPT — дорогое занятие: один чат стоит несколько центов, а обслуживание 100 млн человек в месяц — «миллионы долларов». Поэтому для контроля расходов Microsoft предоставит соответствующий функционал.