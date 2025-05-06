Microsoft подтвердил готовность соблюдать правила ЕС

Ранее в этом году Microsoft объявила, что будет продавать свое приложение для чатов и видеозвонков Teams отдельно от пакета Office по всему миру. Это решение было принято спустя полгода после того, как компания разъединила эти продукты в Европе, чтобы избежать возможного штрафа от антимонопольных органов ЕС.

Разбирательство с Microsoft началось в 2019 году, когда компания Salesforce, владеющая сервисом Slack, подала жалобу в Европейскую комиссию. Она утверждала, что Microsoft неправомерно связала Teams с Office, что ограничивало конкуренцию на рынке. В 2023 году с аналогичной жалобой обратилась немецкая компания alfaview.