Microsoft подтвердила негативное влияние ИИ на критическое мышление людей

В исследовании участвовали 319 добровольцев, которые по роду своей деятельности занимаются интеллектуальной работой. Участников попросили использовать ИИ для выполнения различных простых задач, затем эти же задачи нужно было выполнить самостоятельно и оценить результаты.

Выяснилось, что чем больше участники использовали ИИ и полагались на эти результаты, тем менее адекватно и реже оценивали результаты своей работы, выполненной самостоятельно. Снижение критической оценки коснулось и осмысления этим людьми своих возможностей.

Эксперты, проводившие исследование, отмечают в отчёте, что ИИ негативно влияет на мышление людей, препятствуя адекватному осмыслению и возможностей, и результатов работы.

В отчёте подчёркнуто, что люди реже полагаются на критическое мышление при использовании ИИ для выполнения примитивных либо рутинных задач. Однако, если речь идёт о сложной и ответственной задаче, человек не доверяет ИИ, а перепроверяет результаты.