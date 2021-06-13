Microsoft подтвердила работу над холодильником в форме Xbox Series X

Наука и технологии
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Microsoft подтвердила работу над холодильником в форме Xbox Series XТеперь осталось дождаться новых подробностей о нём
На заре стартовой рекламной кампании, приуроченной к скорому запуску Xbox Series X, Microsoft разослала холодильники в форме грядущей консоли блогеру iJustine и реперу Snoop Dogg. Практически сразу после этого фанаты начали упрашивать компанию выпустить массовую версию устройства.
2 апреля глава маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг анонсировал выход такого холодильника. После чего не выпустил ни одного материала о долгожданном девайсе.
Терпение фанатов закончилось и один из них спросил Гринберга, какова судьба охлаждающего устройства. Внезапно, представитель компании не стал отмалчиваться и заявил, что подразделение Xbox поделится подробностями, как только у них будет такая возможность, сообщает The Gamer.
К сожалению, всё ещё не ясно, насколько массовым будет холодильник от Microsoft. Также нет никакой информации, в какую цену может обойтись необычный аппарат.