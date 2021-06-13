Microsoft подтвердила работу над холодильником в форме Xbox Series X

2 апреля глава маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг анонсировал выход такого холодильника. После чего не выпустил ни одного материала о долгожданном девайсе.

Терпение фанатов закончилось и один из них спросил Гринберга, какова судьба охлаждающего устройства. Внезапно, представитель компании не стал отмалчиваться и заявил, что подразделение Xbox поделится подробностями, как только у них будет такая возможность, сообщает The Gamer.

К сожалению, всё ещё не ясно, насколько массовым будет холодильник от Microsoft. Также нет никакой информации, в какую цену может обойтись необычный аппарат.