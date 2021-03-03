Таким образом Microsoft научилась рисовать собеседников в реальном мире на онлайн-собраниях. Mesh позволяет сразу нескольким пользователям разговаривать друг с другом в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальное окружение. Причем у участников есть возможность взаимодействовать как друг с другом, так и с виртуальными 3D-моделями, физически пребывая при этом в разных помещениях.

Подключиться к платформе можно с различных устройств, в числе которых VR-шлемы, смартфоны, компьютеры и планшеты. Пользователи в Mesh отображаются посредством реалистично двигающихся виртуальных аватаров от соцсети AltspaceVR. Впоследствии Microsoft заменит их на голограммы людей.