Microsoft похоронит своего голосового ассистента для Android и iOS

Представители компании сообщили, что весь контент, созданный в Cortana, к примеру напоминания и списки, станут недоступными в мобильном приложении, а также в Microsoft Launcher для Android. Однако стоит отметить, что он все еще будет доступен через версию ассистента для Windows. Сообщается, что все списки и задачи на Cortana по умолчанию будут синхронизированы в приложение Microsoft To Do, мобильная версия которого доступна бесплатно.

На данный неизвестно, с каких именно рынков исчезнет Cortana, однако по информации инсайдеров, это случится в Канаде и Великобритании.