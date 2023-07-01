Microsoft похвасталась прибыльным годом на фоне массовых сокращений и разозлила сотрудников

Около 200 тысяч сотрудников увидели сообщение Наделлы и отреагировали на него положительно. Но были и те 130 человек, которые гневно раскритиковали это обращение и привлекли много сторонников, поскольку благодарность за отличный финансовый год идёт вразрез с массовыми увольнениями и заморозкой зарплаты.

Сотрудники недоумевали, как можно радоваться огромной прибыли, если не повышается зарплата. «Сотрудникам сокращают заработную плату, поскольку наша компания и руководство получают рекордную прибыль. Это неправильно, по-другому на это нельзя смотреть», — отметил один из раскритиковавших обращение Наделлы. За такие сообщения голосовало множество других сотрудников.