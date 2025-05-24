Microsoft похвасталась высокой точностью погодных прогнозов ИИ-модели Aurora

Aurora может прогнозировать погоду, оценивать качество воздуха и отслеживать тропические штормы быстрее и с меньшими затратами по сравнению с традиционными методами. Модель успешно предсказала все ураганы 2023 года, включая тайфун Доксури, превзойдя официальные прогнозы благодаря точному определению траектории урагана.

В отличие от традиционных моделей, требующих мощных компьютеров, Aurora была обучена на исторических данных, что сделало её более экономичной и повысило точность прогнозов тропических циклонов, благодаря чему Aurora опередила даже Национальный центр по наблюдению за ураганами в прогнозировании траекторий тропических циклонов на 5 дней, «что является первым достижением для модели машинного обучения».

В глобальных 10-дневных прогнозах с разрешением 10 квадратных км Aurora превзошла Европейский центр среднесрочных прогнозов, а в целом эта ИИ-модель превзошла существующие численные модели и модели искусственного интеллекта в 91% случаев прогнозирования при точной настройке на прогнозы погоды на средний срок с разрешением 0,25 градуса.