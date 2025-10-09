Microsoft получила лицензию на медицинский контент Гарварда

Согласно данным университета, Microsoft выплатит Гарварду лицензионное вознаграждение за доступ к этим материалам. Контент будет интегрирован в инструменты искусственного интеллекта (ИИ) компании, в частности, в помощник Copilot, который используется в офисных приложениях Microsoft.

По данным издания The Wall Street Journal, партнёрство направлено на улучшение ответов Copilot на вопросы, связанные с медициной, профилактикой и здоровым образом жизни. Новая версия Copilot, запуск которой ожидается в ближайшее время, сможет предоставлять пользователям более точные и проверенные сведения на основе данных Гарвардской медицинской школы.