Microsoft получила лицензию на медицинский контент Гарварда

Microsoft получила лицензию на медицинский контент ГарвардаМатериалы используют для ИИ Copilot
Гарвардский университет сообщил о соглашении между своей медицинской школой и компанией Microsoft. В рамках договора корпорация получила лицензию на использование материалов Harvard Health Publishing — подразделения, которое публикует научно обоснованные статьи о заболеваниях и здоровье.
Согласно данным университета, Microsoft выплатит Гарварду лицензионное вознаграждение за доступ к этим материалам. Контент будет интегрирован в инструменты искусственного интеллекта (ИИ) компании, в частности, в помощник Copilot, который используется в офисных приложениях Microsoft.
По данным издания The Wall Street Journal, партнёрство направлено на улучшение ответов Copilot на вопросы, связанные с медициной, профилактикой и здоровым образом жизни. Новая версия Copilot, запуск которой ожидается в ближайшее время, сможет предоставлять пользователям более точные и проверенные сведения на основе данных Гарвардской медицинской школы.
