Microsoft получила одобрение на найм ключевых сотрудников ИИ-стартапа

Опубликовано 04 сентября 2024, 21:251 мин.
Microsoft получила одобрение на найм ключевых сотрудников ИИ-стартапаБританские регуляторы не видит угрозы конкуренции
Британские регуляторы одобрили найм компанией Microsoft ключевых сотрудников из стартапа Inflection AI, заявив, что сделка не будет препятствовать конкуренции на рынке искусственного интеллекта.
Управление по конкуренции и рынкам Великобритании начало предварительное расследование в июле в отношении найма Microsoft основной команды Inflection, включая соучредителя и генерального директора Мустафу Сулеймана, главного ученого Карен Симонян и нескольких ведущих инженеров и исследователей.
Регулятор заявил, что его расследование показало, что найм сотрудников представляет собой «ситуацию слияния», но что «сделка не создает реальной перспективы существенного снижения конкуренции».
В последнее время крупные технологические компании подвергаются пристальному вниманию по обе стороны Атлантики за то, что они поглощают таланты и продукты инновационных ИИ-стартапов без формального их приобретения.