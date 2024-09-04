Microsoft получила одобрение на найм ключевых сотрудников ИИ-стартапа

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании начало предварительное расследование в июле в отношении найма Microsoft основной команды Inflection, включая соучредителя и генерального директора Мустафу Сулеймана, главного ученого Карен Симонян и нескольких ведущих инженеров и исследователей.

Регулятор заявил, что его расследование показало, что найм сотрудников представляет собой «ситуацию слияния», но что «сделка не создает реальной перспективы существенного снижения конкуренции».

В последнее время крупные технологические компании подвергаются пристальному вниманию по обе стороны Атлантики за то, что они поглощают таланты и продукты инновационных ИИ-стартапов без формального их приобретения.