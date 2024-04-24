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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 08:28
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Microsoft получила патент на технологию создания реалистичных виртуальных портретов на основе лиц пользователей

Будущее уже на пороге
Microsoft получила патент на новую технологию, позволяющую создавать реалистичные виртуальные портреты пользователей.
Microsoft получила патент на технологию создания реалистичных виртуальных портретов на основе лиц пользователей
© Ferra

Патент, носящий название «Multimodal 3D Face Modeling and Tracking to Generate Expressive Virtual Avatars», описывает систему, использующую машинное обучение для создания 3D-модели лица пользователя на основе различных данных, таких как фотографии, видео и даже аудиозаписи.

Microsoft получила патент на технологию создания реалистичных виртуальных портретов на основе лиц пользователей
© ITHome

Система сначала строит 3D-модель нейтрального выражения лица пользователя. Затем, используя алгоритмы машинного обучения, она анализирует дополнительные данные, такие как мимика и голос, чтобы создать более реалистичную модель с учетом индивидуальных особенностей пользователя.

Потенциальное применение этой технологии обширно. Она может использоваться для создания аватаров в виртуальных мирах, видеозвонках и других приложениях, где важна реалистичная передача эмоций.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
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#Microsoft