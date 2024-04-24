Microsoft получила патент на технологию создания реалистичных виртуальных портретов на основе лиц пользователей

Опубликовано 24 апреля 2024, 08:28
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Microsoft получила патент на технологию создания реалистичных виртуальных портретов на основе лиц пользователейБудущее уже на пороге
Microsoft получила патент на новую технологию, позволяющую создавать реалистичные виртуальные портреты пользователей.
Патент, носящий название «Multimodal 3D Face Modeling and Tracking to Generate Expressive Virtual Avatars», описывает систему, использующую машинное обучение для создания 3D-модели лица пользователя на основе различных данных, таких как фотографии, видео и даже аудиозаписи.
Система сначала строит 3D-модель нейтрального выражения лица пользователя. Затем, используя алгоритмы машинного обучения, она анализирует дополнительные данные, такие как мимика и голос, чтобы создать более реалистичную модель с учетом индивидуальных особенностей пользователя.
Потенциальное применение этой технологии обширно. Она может использоваться для создания аватаров в виртуальных мирах, видеозвонках и других приложениях, где важна реалистичная передача эмоций.