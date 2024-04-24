Microsoft получила патент на технологию создания реалистичных виртуальных портретов на основе лиц пользователей

Система сначала строит 3D-модель нейтрального выражения лица пользователя. Затем, используя алгоритмы машинного обучения, она анализирует дополнительные данные, такие как мимика и голос, чтобы создать более реалистичную модель с учетом индивидуальных особенностей пользователя.

Потенциальное применение этой технологии обширно. Она может использоваться для создания аватаров в виртуальных мирах, видеозвонках и других приложениях, где важна реалистичная передача эмоций.