Microsoft пообещала хранить данные европейских клиентов в Европе

Такой шаг стал ответом на растущую обеспокоенность европейского бизнеса и госструктур тем, что их данные могут оказаться за пределами континента и попасть под юрисдикцию других стран, в первую очередь США. Это заставило американские компании, включая Microsoft, активнее внедрять меры защиты и адаптироваться к требованиям ЕС.

В апреле Microsoft уже озвучивала планы по защите данных в рамках расширения своей облачной и ИИ-инфраструктуры в Европе. Теперь компания уточнила, что инженеры Microsoft смогут получать доступ к системам с европейскими данными только при участии сотрудников, находящихся в Европе, и в режиме реального времени.

Также сообщается, что «суверенное» частное облако Microsoft, ориентированное на соблюдение европейских стандартов, пока находится в режиме предварительного тестирования. Его полноценный запуск ожидается до конца года.