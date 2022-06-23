Microsoft пообещала окончательно уйти из России в ближайшее время

И вот, наконец-то, президент корпорации Брэд Симс решил внести ясность в происходящее. Он заявил, что Microsoft постепенно сокращает своё присутствие на рынке России. В планах редмондцев дойти до того, что от их присутствия «почти ничего не останется». И произойти это должно в ближайшее время.

Напомним, что ранее, в марте 2022 года, Microsoft уже приостановила продажи своей продукции на территории России. В том числе она прекратила поставки Xbox Series X и Series S.

Также в начале июня появилась информация об увольнении 400 сотрудников российского офиса IT-корпорации. Тогда подобный шаг объяснялся изменениями экономической обстановки в нашей стране.