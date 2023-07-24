Microsoft пообещала оставить чат-бота Bing Chat на базе модели GPT-4 бесплатным

Данное заявление было сделано в ответ на опасения пользователей, что компания может начать взимать плату за использование сервиса.

Bing Chat использует «большие языковые модели», обученные на обширных данных, включая книги, научные статьи и другие источники. Это позволяет искусственному интеллекту искать информацию в Интернете, анализировать данные, размышлять и отвечать на вопросы пользователей.

Недавно Microsoft представила платную версию Bing AI для корпоративных клиентов, что вызвало опасения среди пользователей о возможном переходе на платное использование ИИ в bing.com.

Однако Microsoft подтвердила, что нейронная сеть в bing.com останется бесплатной, и недавние объявления о корпоративной версии Bing Chat не повлияют на текущий бесплатный опыт использования сервиса.